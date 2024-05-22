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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak

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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak mask
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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

Kaynak: Cumhuriyet

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22 May 2024 - 15:06 - Spor

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