Yine bir bunalım... Alanya’da canına kıymak istedi!

OLAY Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Y.B.(43) iddiaya göre yaşadığı bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 6 adet hapı içti. Ailesi tarafından fark edilen Y.B. olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. ( Haber MERKEZİ)