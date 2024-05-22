KAZA Şekerhane Mahallesi, Malan Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli genç yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulans yaralanan genci hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. ( Haber MERKEZİ)
- Asayiş
Alanya’da korkutan kaza! Motosikletler çarpıştı...
Alanya’da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.