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Alanya’da korkutan kaza! Motosikletler çarpıştı...

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Alanya’da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Alanya’da korkutan kaza! Motosikletler çarpıştı... mask
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KAZA Şekerhane Mahallesi, Malan Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli genç yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulans yaralanan genci hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. ( Haber MERKEZİ)

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22 May 2024 - 14:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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