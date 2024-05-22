Bolu Belediyesi, CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası kesti

BOLU Belediyesi, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ile AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'e içtikleri sigaranın izmaritini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL idari para cezası kesti.
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in bir derneğin açılışı sonrası, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün de Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritini yere attığını tespit etti. İki başkana da 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi gereği 578'er TL idari para cezası uygulandı. Güner ve Karagöz'e zabıta ekipleri tarafından cezaları tebliğ edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.