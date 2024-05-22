22 May 2024 - 14:25- Ekonomi G:

Ödeme takvimi açıkladı! Emekli maaşları ve ikramiyeler ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı duyurdu

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Türkiye’de milyonlarca emekli vatandaş, Kurban Bayramı öncesinde müjdeli bir haberle karşı karşıya! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Haziran ayında emekli maaşlarının ödeme tarihleri erkene çekiliyor. Bununla da yetinmeyen devlet, emeklilere bayram sevincini artırmak adına 3 bin TL’lik bayram ikramiyesini de ekleyerek maaşlarına bir nebze olsun renk katıyor.

Ödeme takvimi açıkladı! Emekli maaşları ve ikramiyeler ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı duyurdu mask
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Bayram öncesinde ekonomik sıkıntılarla boğuşan emekliler için gelen bu haber, adeta bir soluklanma noktası niteliğinde. İşte, emeklilere sunulan bu bayram hediyesinin detayları ve beklentiler…

Maaşlar Erken Yatacak
16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanındaki emekliler için hem manevi bir önem taşıyor hem de maddi anlamda bir dizi harcamayı beraberinde getiriyor. Ancak, maaşların normal tarihlerinde ödenmesi durumunda bu harcamaları karşılamak pek de kolay olmayabilir. İşte bu noktada, devletin attığı adım hayat kurtarıcı nitelikte.

Normal şartlarda Haziran ayı maaşları 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacakken, bu yılın Haziran ayında bir değişiklik yapılacak. Bayram öncesinde maaşların erken ödenmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın sonucunda, emeklilerin maaşları bir hafta öne çekilecek, böylece bayram öncesi maddi sıkıntılar bir nebze olsun hafifleyecek.

İkramiyelerle Bayram Coşkusu
Maaşların erkene çekilmesiyle yetinmeyen devlet, emeklilere ek bir sürpriz yaparak bayram ikramiyesini de maaşlara ekliyor. Bu yıl bir ilke imza atılarak, 2018 yılından itibaren yılda 2 kez ödenen ikramiyeler, Haziran ayında maaşlarla birlikte ödenecek. Bu, emeklilerin bayram alışverişlerini daha rahat yapmalarını sağlayacak ve bayram coşkusunu artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Maaş ve İkramiyelerin Ödeme Takvimi
Haziran ayında maaşların ve ikramiyelerin ödeme tarihleri belirlenirken, dikkatli bir planlama yapılıyor. Bayram öncesinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ödemeler, emeklilerin statülerine göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, ödemelerin ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılması bekleniyor. Ardından, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına sırasıyla ödemeler gerçekleştirilecek. Böylelikle, Türkiye genelindeki 16 milyonun üzerindeki emekli vatandaşın maaşları ve ikramiyeleri, bayram öncesinde hesaplarına yatırılmış olacak.

Özetle:
Maaşların Erken Ödenmesi: Haziran ayında emekli maaşları bayram öncesi ödenecek.
3 Bin TL Bayram İkramiyesi: Emeklilere ek olarak 3 bin TL bayram ikramiyesi verilecek.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: Ödemeler, emeklilerin statülerine göre sırasıyla yapılacak.

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22 May 2024 - 14:25 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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