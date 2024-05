Devlet korumasında yetişen 600 genç kamuya atandı

DEVLET korumasında yetişen 600 genç, kamu kurumlarına kura çekilişi ile yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2003-2023 yılları arasında toplam 40 bin 991 genci kamuya yerleştirdiklerini söyledi.

Devlet korumasından yararlanarak yetişen 600 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Göktaş, "Bakanlığımızın çatısı altında bulunan her çocuğumuzu anne şefkati, baba merhametiyle büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Bir insan hayatta en çok çocuklar mutlu olduğu zaman mutlu olur. Bizler de bugün çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Burada bulunan çocuklarımızın okullarını bitirmiş, iş sahibi bireyler olmalarını görmek bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Gençlerimiz, kendi hayatlarını şekillendirecekleri ilk adımı bugün atıyorlar. Her biriyle ayrı ayrı iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Gençlerimizin yerleştiği kurumlarda bizleri çok iyi bir şekilde temsil edeceklerine, devletine ve milletine faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inancımız, güvenimiz tamdır" diye konuştu.

'14 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞUMUZUN BAKIMINI ÜSTLENDİK'

Bakan Göktaş, bakanlık olarak 22,5 milyona yakın çocuğa devletin şefkatini ulaştırdıklarını kaydederek, "Her şeyden önce çocuklarımızın huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişecekleri imkanlar sunuyoruz. Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını, yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik. Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kurduğumuz yeni yaşam modelleriyle gençlerimizin sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırdık. Şu an yuva sıcaklığında 14 bini aşkın çocuğumuzun bakımını üstlenmiş durumdayız. Bunun yanı sıra 170 bin çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla takip ediyoruz. 2023 yılında devlet koruması altında yetişen çocuklardan 319'u üniversiteye yerleşti. Çocuklarımızın okul başarısının yanı sıra sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. Böylece bugün 5 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturduk. Şu an 1800 aktif lisanslı sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyor. 2 bin 600'den fazla çocuğumuz, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor" dedi.

'40 BİN 991 GENCİ KAMUYA YERLEŞTİRDİK'

Bakan Göktaş, kurumlarda yetişen tüm gençlerin hayata tutunmalarını sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, "2003-2023 yılları arasında toplam 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018'de yaptığımız yasal düzenlemeyle gençlerimize mühendis, öğretmen, avukat gibi mezun oldukları alana göre atanma imkanı getirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımızın başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Bu süreçte gençlerimizin sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için teşvik politikaları uygulamaya başladık. Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 14 bin özel sektör istihdam teşviki verdik. 8 bini aşkın çocuğumuzun kariyer planlamasına rehberlik ettik. Bugün ataması gerçekleştirilecek genç arkadaşımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilip, devlet korumasından yararlanan 600 gencin ataması gerçekleştirildi.