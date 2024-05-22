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Kurbanlık bilgileri, 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanabilecek

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TARIM ve Orman Bakanlığı'nın mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' ile kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyo...

Kurbanlık bilgileri, 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanabilecek mask
Kurbanlık bilgileri, 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanabilecek
Kurbanlık bilgileri, 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanabilecek
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TARIM ve Orman Bakanlığı'nın mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' ile kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda, bakanlığın geliştirdiği 'Tarım Cebimde' uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN UYARI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bakanlığın Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirterek, "Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor" dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca, vatandaşlara kurbanlık hayvan satın alırken bakanlığın belirlediği kurallara dikkat etmeleri ve uygunsuzluk gördüklerinde de yetkililere bildirmeleri konusunda ricada bulundu.

22 May 2024 - 13:51 DHA Ankara- Gündem

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