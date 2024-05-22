16 yaşındaki kız katliam yaptı: Telefonunu elinden alan ailesini yok etti

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Vila Jaguara'da bölgesinde ismi açıklanmayan 16 yaşındaki bir çocuk ailesinin cep telefonunu elinden alması üzerine öfkeyle annesini, babasını ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Üçlünün cansız bedenleri 16 yaşındaki çocuğun suçunu polise itiraf etmesi üzerine evlerinde bulundu. Polis cansız bedenlerin 2 günden fazla bir süredir yerde yattığını söyledi.



HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HAYATINA DEVAM ETTİ

Yerel haberlere göre, 16 yaşındaki çocuk ailesini vurarak öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi okula gitmenin yanı sıra ekmek almaya da gitti ve hafta sonu normal rutininin bir parçası olarak sık sık gittiği spor salonunu kullandı.