Survivor'da yine Yunus Emre vakası: Yunan yarışmacıya yaptığı hareket büyük tepki topladı

Olayların ve kaosun hiç bitmediği Survivor All Star'da Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre Özden'in samimi anları uzun süre konuşulmuştu. Kalaycıoğlu'nu annesi Yunus Emre'yi ise karısı birbirlerinden uzak durmaları için uyarmıştı.

İDDİALARA NOKTA KOYDU

Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen Aleyna Kalaycıoğlu, Yunus Emre ile hakkında çıkan dedikodular ile ilgili olarak 'Öyle bir şeyin imkanı yok. Arkadaşlığımız bu şekilde yansıdıysa ben çok üzüldüm zaten çıkınca gördüm içindeyken fark edemedim durumun böyle yansıtıldığını...' demişti.

Yunus Emre ise Aleyna'nın ardından yine rahat durmadı ve bu sefer de Yunan güzel Dalaka ile yakınlaştı. Yarışmanın son Türk-Yunan oyununda Yunus Emre'nin Dalaka'ya yakın tavırları izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

SAÇLARIYLA OYNADI...

Yunus Emre'nin Dalaka'nın saçlarıyla oynadığı ve Dalaka'nın memnuniyetsiz bir şekilde Yunus Emre'ye baktığı anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Yunus Emre ve Dalaka'nın o görüntülerine sosyal medyada; 'Evli olduğunu unutuyor', 'Yunus Emre ne yapıyor?', 'Asla rahat durmuyor' gibi yorumlar yapıldı.