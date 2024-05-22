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Yargıtay 'ek ders karşılığında çalışanlar, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir' kararını onadı

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Yıllardır muallakta kalan ‘ek derslilerin sendikalara üye olamama’ tartışmasında Yargıtay son noktayı koydu. Bölge Mahkemesi’nin ‘ek ders karşılığında çalışanlar kamu görevlileri sendikalar?...

Yargıtay 'ek ders karşılığında çalışanlar, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir' kararını onadı mask
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Yıllardır muallakta kalan ‘ek derslilerin sendikalara üye olamama’ tartışmasında Yargıtay son noktayı koydu. Bölge Mahkemesi’nin ‘ek ders karşılığında çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir’ kararı Yargıtay tarafından onandı. Sağlık-Sen Hukuk Birimi’nin kazandığı dava ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan ek derslilerin kamu görevlisi olduğu vurgulandı ve ek derslilerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmesinin önü açıldı.

Ek ders karşılığında çalışanların Sağlık-Sen’e üye olabilmesi için Sağlık-Sen Hukuk Birimi tarafından açılan davada yerel mahkemeden olumlu sonuç çıktı. Bölge mahkemesinin de onayladığı karar, Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, Bölge Mahkemesi’nin ‘ek ders karşılığında çalışanlar kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir’ kararını onadı. Bu karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan ek dersliler kamu görevlisi olduğu vurgulandı ve ek derslilerin kamu görevlisi sendikalarına üye olabilmesinin önü açıldı.

DOĞAN: YILLARDIR MUALLAKTA OLAN BİR KONUYU DAHA ÇÖZDÜK

Kararı değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, ek derslilere yönelik önemli bir hukuk zaferi elde ettiklerini kaydetti.

Doğan, “Sağlık-Sen olarak yıllardır muallakta olan bir konuyu daha çözdük. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan ve birçok sorunu bulunan ek ders karşılığında çalışan arkadaşlarımız kamu görevlileri sendikalarına üye olamıyordu. Sağlık-Sen Hukuk Birimimizin açtığı davalar ve Yargıtay’ın son verdiği kararla önemli bir soruna nokta koyduk. Bu emsal kararla ek ders karşılığında çalışan arkadaşlarımız sendikamıza üye olabilecek. Dün olduğu gibi bugün de ek derslilerin haklarını Sağlık-Sen savunacak. Tüm ek dersli çalışan arkadaşlarımızı Sağlık-Sen çatısı altında mücadeleye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIMIZ KADRO GÜVENCESİNE KAVUŞANA KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Ek derslilerin kadroya geçirilmesi için de çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Doğan, “Arkadaşlarımızın hem mali hakları hem de özlük ve sosyal hakları yönünden çalışma koşulları günümüz şartlarına uygun değil. Kadro güvencelerine kavuşmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar ve Milletvekilleri ile görüşmelerimizi devam ediyor. Arkadaşlarımız kadro güvencesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

22 May 2024 - 11:41 DHA Ankara- Gündem

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