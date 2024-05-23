Su parkurları kiraya verilecek

İLAN

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALE KONUSU: Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordinatları ilan edilen ve protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyemize kiraya verilen İlimiz Aksu, Muratpaşa, Kumluca ve Kaş İlçeleri sınırları içerisinde bulunan her biri 6m² yüzölçümlü su üstü sporu parkur noktalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartname esasları doğrultusunda, her birinin ayrı ayrı olmak üzere, ilk yıl aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri üzerinden 3 (üç) yıl süre ile belirtilen gün ve saatlerdeihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.

Sıra No İlçesi Su Üstü Sporları Parkur Noktasının Adı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 AKSU DELPHİN DİVA OTEL BATISI 1.090.000,00TL+KDV 327.000,00TL 07.06.2024 13:00 2 AKSU DELPHİN İMPERİAL LUXURY RESORT DOĞUSU 1.360.000,00TL+KDV 408.000,00TL 07.06.2024 13:10 3 AKSU DELPHİN PALACE -FAME RESİDANCE LARA ORTASI 1.620.000,00TL+KDV 486.000,00TL 07.06.2024 13:20 4 AKSU CONCORDE DE LUXE RESORT DOĞUSU 950.000,00TL+KDV 285.000,00TL 07.06.2024 13:30 5 AKSU LİMAK LARA DE LUXE HOTEL & RESORT DOĞUSU 950.000,00TL+KDV 285.000,00TL 07.06.2024 13:40 6 AKSU SHERWOOD BREEZES RESORT OTEL - ROYAL WİNGS OTEL ORTASI 1.630.000,00TL+KDV 489.000,00TL 07.06.2024 13:50 7 AKSU BAİA LARA HOTEL BATISI 950.000,00TL+KDV 285.000,00TL 07.06.2024 14:00 8 AKSU LİBERTY HOTELS LARA - ROYAL HOLİDAY PALACE ORTASI 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 07.06.2024 14:10 9 AKSU KEMERAĞZI 3 NOLU HALK PLAJI DOĞUSU 2.330.000,00TL+KDV 699.000,00TL 07.06.2024 14:20 10 AKSU SATÜRN PALACE RESORT OTEL DOĞUSU 1.000.000,00TL+KDV 300.000,00TL 07.06.2024 14:30 11 AKSU WOW KREMLİN PALACE - WOW TOPKAPI PALACE ORTASI 1.830.000,00TL+KDV 549.000,00TL 07.06.2024 14:40 12 AKSU MARDAN PALACE BATISI 1.450.000,00TL+KDV 435.000,00TL 07.06.2024 14:50 13 AKSU ATGV EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ DOĞUSU 460.000,00TL+KDV 138.000,00TL 07.06.2024 15:00 14 AKSU KERVANSARAY KUNDU HOTEL PLAJI DOĞUSU 1.650.000,00TL+KDV 495.000,00TL 07.06.2024 15:10 15 AKSU VENEZIA PALACE DOĞUSU 1.180.000,00TL+KDV 354.000,00TL 07.06.2024 15:20 16 MURATPAŞA ANTALYA HOTEL SU DOĞUSU 990.000,00TL+KDV 297.000,00TL 07.06.2024 15:30 17 MURATPAŞA KONYAALTI PLAJI (1-2 NOLU PLAJ ORTASI) 580.000,00TL+KDV 174.000,00TL 07.06.2024 15:40 18 MURATPAŞA CLUP HOTEL SERA DOĞUSU 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 07.06.2024 15:50 19 MURATPAŞA YENİ: TİTANİC RESORT - DELPHİN BE GRAND RESORT ORTASI

ESKİ: TİTANİC RESORT - BOTANİC EXCLUSİVE LARA OTEL ORTASI 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 07.06.2024 16:00 20 MURATPAŞA LARA BEACH PARK (1-2 NOLU PLAJ ORTASI) 780.000,00TL+KDV 234.000,00TL 07.06.2024 16:10 21 MURATPAŞA LARA BEACH PARK (5-6 NOLU PLAJ ORTASI) 580.000,00TL+KDV 174.000,00TL 07.06.2024 16:20 22 KUMLUCA ÇAVUŞKÖY BELDESİ (ADRASAN) HALK PLAJI GÜNEY UCU (JET-SKİ KULLANILMADAN) 300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 07.06.2024 16:30 23 KAŞ KALKAN KALAMAR KOYU-DEVETAŞI ORTASI 300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 07.06.2024 16:40 24 KAŞ KALKAN BALIKÇI BARINAĞI ARKASI-KALKAN KOYU 350.000,00TL+KDV 105.000,00TL 07.06.2024 16:50

2-Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden mesai saat­leri içinde görülebilir ve her bir ihale için 10.000,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

3-Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasındayapılacaktır.

4-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

4.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.4-5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname vevekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.6- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.7 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.8- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

4.9-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı,

4.10- Son 1 ( bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

4.11-Son 1 ( bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

4.12- Gerçek kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)

4.13-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,

4.14-İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,

4.15-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.16- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

4.17- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.18- Tüzel kişiliklerin en az 5 (beş) yıl önce kurulmuş ve faaliyette bulunuyor olması, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

4.19- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.20- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.21- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.22- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

4.23-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,

4.24-Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

4.25-Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

4.26- Tüzel kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)

4.27 -Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,

4.28-İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,

4.29-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5-İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

7- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İLANOLUNUR.



