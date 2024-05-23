Su parkurları kiraya verilecek

İLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-İHALE KONUSU: Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordinatları ilan edilen ve protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyemize kiraya verilen İlimiz Aksu, Muratpaşa, Kumluca ve Kaş İlçeleri sınırları içerisinde bulunan her biri 6m² yüzölçümlü su üstü sporu parkur noktalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartname esasları doğrultusunda, her birinin ayrı ayrı olmak üzere, ilk yıl aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri üzerinden 3 (üç) yıl süre ile belirtilen gün ve saatlerdeihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.
Sıra No
İlçesi
Su Üstü Sporları Parkur Noktasının Adı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
İhale Tarihi
İhale Saati
1
AKSU
DELPHİN DİVA OTEL BATISI
1.090.000,00TL+KDV
327.000,00TL
07.06.2024
13:00
2
AKSU
DELPHİN İMPERİAL LUXURY RESORT DOĞUSU
1.360.000,00TL+KDV
408.000,00TL
07.06.2024
13:10
3
AKSU
DELPHİN PALACE -FAME RESİDANCE LARA ORTASI
1.620.000,00TL+KDV
486.000,00TL
07.06.2024
13:20
4
AKSU
CONCORDE DE LUXE RESORT DOĞUSU
950.000,00TL+KDV
285.000,00TL
07.06.2024
13:30
5
AKSU
LİMAK LARA DE LUXE HOTEL & RESORT DOĞUSU
950.000,00TL+KDV
285.000,00TL
07.06.2024
13:40
6
AKSU
SHERWOOD BREEZES RESORT OTEL - ROYAL WİNGS OTEL ORTASI
1.630.000,00TL+KDV
489.000,00TL
07.06.2024
13:50
7
AKSU
BAİA LARA HOTEL BATISI
950.000,00TL+KDV
285.000,00TL
07.06.2024
14:00
8
AKSU
LİBERTY HOTELS LARA - ROYAL HOLİDAY PALACE ORTASI
1.300.000,00TL+KDV
390.000,00TL
07.06.2024
14:10
9
AKSU
KEMERAĞZI 3 NOLU HALK PLAJI DOĞUSU
2.330.000,00TL+KDV
699.000,00TL
07.06.2024
14:20
10
AKSU
SATÜRN PALACE RESORT OTEL DOĞUSU
1.000.000,00TL+KDV
300.000,00TL
07.06.2024
14:30
11
AKSU
WOW KREMLİN PALACE - WOW TOPKAPI PALACE ORTASI
1.830.000,00TL+KDV
549.000,00TL
07.06.2024
14:40
12
AKSU
MARDAN PALACE BATISI
1.450.000,00TL+KDV
435.000,00TL
07.06.2024
14:50
13
AKSU
ATGV EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ DOĞUSU
460.000,00TL+KDV
138.000,00TL
07.06.2024
15:00
14
AKSU
KERVANSARAY KUNDU HOTEL PLAJI DOĞUSU
1.650.000,00TL+KDV
495.000,00TL
07.06.2024
15:10
15
AKSU
VENEZIA PALACE DOĞUSU
1.180.000,00TL+KDV
354.000,00TL
07.06.2024
15:20
16
MURATPAŞA
ANTALYA HOTEL SU DOĞUSU
990.000,00TL+KDV
297.000,00TL
07.06.2024
15:30
17
MURATPAŞA
KONYAALTI PLAJI (1-2 NOLU PLAJ ORTASI)
580.000,00TL+KDV
174.000,00TL
07.06.2024
15:40
18
MURATPAŞA
CLUP HOTEL SERA DOĞUSU
1.300.000,00TL+KDV
390.000,00TL
07.06.2024
15:50
19
MURATPAŞA
YENİ: TİTANİC RESORT - DELPHİN BE GRAND RESORT ORTASI
1.300.000,00TL+KDV
390.000,00TL
07.06.2024
16:00
20
MURATPAŞA
LARA BEACH PARK (1-2 NOLU PLAJ ORTASI)
780.000,00TL+KDV
234.000,00TL
07.06.2024
16:10
21
MURATPAŞA
LARA BEACH PARK (5-6 NOLU PLAJ ORTASI)
580.000,00TL+KDV
174.000,00TL
07.06.2024
16:20
22
KUMLUCA
ÇAVUŞKÖY BELDESİ (ADRASAN) HALK PLAJI GÜNEY UCU (JET-SKİ KULLANILMADAN)
300.000,00TL+KDV
90.000,00TL
07.06.2024
16:30
23
KAŞ
KALKAN KALAMAR KOYU-DEVETAŞI ORTASI
300.000,00TL+KDV
90.000,00TL
07.06.2024
16:40
24
KAŞ
KALKAN BALIKÇI BARINAĞI ARKASI-KALKAN KOYU
350.000,00TL+KDV
105.000,00TL
07.06.2024
16:50
2-Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir ve her bir ihale için 10.000,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.
3-Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasındayapılacaktır.
4-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN;
4.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
4.2-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
4.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.4-5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname vevekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.6- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.7 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.8- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
4.9-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı,
4.10- Son 1 ( bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
4.11-Son 1 ( bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
4.12- Gerçek kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)
4.13-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
4.14-İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,
4.15-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
TÜZEL KİŞİLERDEN;
4.16- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
4.17- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.18- Tüzel kişiliklerin en az 5 (beş) yıl önce kurulmuş ve faaliyette bulunuyor olması, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
4.19- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.20- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.21- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.22- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
4.23-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,
4.24-Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
4.25-Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
4.26- Tüzel kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)
4.27 -Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
4.28-İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,
4.29-Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
5-İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
7- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İLANOLUNUR.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.