Emeklilere müjde Resmi Gazete’de yayımlandı! Emeklilere yüzde 15 indirim

Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla SGK kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılan emekliler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar %15 indirimli hizmet alabilecek. Bu indirim, emeklilerin sosyal tesislerden daha uygun fiyatlarla faydalanmalarını sağlayacak.

Detaylar ve Uygulama

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabilme şartları kapsamına emekliler de dahil edildi. Sosyal tesislerde uygulanacak indirim, emeklilerin bütçelerine katkı sağlayacak.

Bakan Işıkhan’dan Yeni Açıklamalar

Geçtiğimiz hafta emeklilerle ilgili yeni çalışmaları duyuran Bakan Işıkhan, bu kapsamda önemli müjdeler verdi. Bakan Işıkhan, emeklilerin kamu tesislerinden %15 indirimle faydalanabileceğini açıkladı. Ayrıca, yaz aylarında emeklilerin KYK yurtlarını ücretsiz kullanabileceklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesislerin de emeklilere ücretsiz olarak açılacağı müjdesini verdi.

Emekliler İçin Ekstra Avantajlar

Bu düzenleme ile emekliler, sadece sosyal tesislerden indirimli faydalanmakla kalmayacak, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinden de ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu imkanlar, emeklilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılım göstermesine olanak tanıyacak.

Son Başvuru Tarihi ve İndirim Şartları

Geçerlilik Süresi: Yıl sonuna kadar

İndirim Oranı: %15

Faydalanabilecek Kişiler: SGK kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılan emekliler

Uygulama Alanı: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesisler

Başvuru Nasıl Yapılır?

Emekliler, kamu sosyal tesislerinde %15 indirimden faydalanmak için ilgili tesislere başvurarak kimlik ve emeklilik belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir. Detaylı bilgi ve başvuru şartları için ilgili kurumların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Emekliler için bu büyük fırsatı kaçırmayın! Kamu sosyal tesislerinde %15 indirimden faydalanarak, yıl sonuna kadar keyifli vakit geçirin.