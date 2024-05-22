Norveç'ten Filistin'i 'tanıma' kararı

İspanya ve İrlanda'nın ardından Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, uluslararası hukuka ve BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu. Store, Norveç'in iki devletli bir çözüme inandığını ifade etti.

Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, on binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirterek, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi. Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi. Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti.

İSPANYA DA FİLİSTİN DEVLETİNİ 28 MAYIS'TA RESMEN TANIYACAK

İspanyol Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap eden Sanchez, İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi. Konuşması parlamentoda alkışlarla karşılanan Sanchez "Filistin'i birçok nedenden ötürü tanıyacağız. Bu durumu 'barış, adalet ve tutarlılık' kelimeleriyle özetleyebiliriz. İki devletli çözüme saygı gösterildiğinden ve karşılıklı güvenlik garantileri olduğundan emin olmalıyız. İki tarafın barış için müzakere etmesi şart. İşte bu nedenle Filistin'i tanıyoruz." dedi.

İRLANDA'DAN DA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARI

İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. Norveç’in ardından, İrlanda Başbakanı Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Kaynak: AA