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Survivor'da Nefise Yunanistan'a gelin mi gidiyor?

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Survivor Yunanistan bu yıl Survivor Türkiye kadar gündeme geldi. Türk yarışmacılar Yunan yarışmacılarla yarışma için buluşunca ortaya yakınlaşma iddiaları çıkmıştı. Son olarak Nefise Fanis'e abayı yaktı.

Survivor'da Nefise Yunanistan'a gelin mi gidiyor? mask
Survivor'da Nefise Yunanistan'a gelin mi gidiyor?
Survivor'da Nefise Yunanistan'a gelin mi gidiyor?
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Survivor Türkiye yarışmacıları geçtiğimiz günlerde Yunan yarışmacılarla yarışmaya çıktı. Hatta Türk seyirciler yarışmacıların yorulduğunu söyleyerek Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Ancak Nefise bu durumdan pek memnun kalmış çünkü abayı Fanis'e yakmış...


Nefise'nin Yunan yarışmacı Fanis'e hayranlığı gündem oldu. Yunan takımındaki Fanis'e dair röportajda içini döken Nefise herkesi şaşırttı.

"BAYILDIM ÇOCUĞA..."
Nefise kendinden geçerek "Allah'ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis'in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis'le temasta olmak istiyorum" dedi.

Survivor Nefise "Bana bir hafta versinler net Fanis ile ben tamamız diyorum" itirafıyla olay oldu.

# Bir, türkiye, etti, Survivor

22 May 2024 - 11:00 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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