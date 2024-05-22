TÜİK: İstihdam endeksi birinci çeyrekte yıllık yüzde 3,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.
TÜİK, birinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yüzde 3,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 1,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi de yüzde 116,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 115,9, inşaat sektöründe yüzde 133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,8 arttı.
İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,9 ARTTI
2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yüzde 0,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,2 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 1,2 azaldı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,1 azaldı. Brüt ücret-maaş endeksi de 29,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 28,7, inşaat sektöründe yüzde 36,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,7 arttı.
SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 98,3 ARTTI
2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 98,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 94,2, inşaat sektöründe yüzde 106,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,9 arttı. Saatlik kazanç endeksi yüzde 113,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 118,4, inşaat sektöründe yüzde 111,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,7 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de yüzde 45,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,4, inşaat sektöründe yüzde 85,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 61,8 arttı.
SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 32,5 ARTTI
2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 32,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 33, inşaat sektöründe yüzde 33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,5 arttı. Saatlik kazanç endeksi yüzde 31,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 31,8, inşaat sektöründe yüzde 33,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,2 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yüzde 38,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,3, inşaat sektöründe yüzde 32,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,6 arttı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.