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TÜİK: İstihdam endeksi birinci çeyrekte yıllık yüzde 3,4 arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4...

TÜİK: İstihdam endeksi birinci çeyrekte yıllık yüzde 3,4 arttı mask
TÜİK: İstihdam endeksi birinci çeyrekte yıllık yüzde 3,4 arttı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğinde (Ocak-Mart 2024) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, birinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yüzde 3,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 1,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi de yüzde 116,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 115,9, inşaat sektöründe yüzde 133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,8 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,9 ARTTI

2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yüzde 0,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,2 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 1,2 azaldı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,1 azaldı. Brüt ücret-maaş endeksi de 29,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 28,7, inşaat sektöründe yüzde 36,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,7 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 98,3 ARTTI

2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 98,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 94,2, inşaat sektöründe yüzde 106,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,9 arttı. Saatlik kazanç endeksi yüzde 113,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 118,4, inşaat sektöründe yüzde 111,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,7 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de yüzde 45,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,4, inşaat sektöründe yüzde 85,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 61,8 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 32,5 ARTTI

2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 32,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 33, inşaat sektöründe yüzde 33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,5 arttı. Saatlik kazanç endeksi yüzde 31,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 31,8, inşaat sektöründe yüzde 33,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,2 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yüzde 38,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,3, inşaat sektöründe yüzde 32,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,6 arttı.

22 May 2024 - 10:46 DHA Ankara- Gündem

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