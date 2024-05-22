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Teknede sevgilisi ile yakalanan adamın yaptığı ağızları açık bıraktı

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Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntüler bir adamın teknenin güvertesinde bir kadına sarılmasıyla başladı. Ancak devamında tekneye bir başka kadın daha geldi. Sevgilisinin geldiğini gören adam ise sarıldığı yanındaki kadını tekneden aşağıya attı.

Teknede sevgilisi ile yakalanan adamın yaptığı ağızları açık bıraktı mask
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Sosyal medyadan paylaşılan bir video çok konuşuldu. Teknede bir başka kadınla yakalanan adamın kız arkadaşını görünce verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sevgilisinin öfkeyle tekneye geldiğini gören adam yanındaki kadından kurtulmak için hızla suya attı. O anlara yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İyi yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Babaanneme kurgu değil diye izlettiğim video" yorumunu yaptı.

# için, Bir, Sosyal

22 May 2024 - 10:06 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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