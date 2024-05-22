Teknede sevgilisi ile yakalanan adamın yaptığı ağızları açık bıraktı

Sosyal medyadan paylaşılan bir video çok konuşuldu. Teknede bir başka kadınla yakalanan adamın kız arkadaşını görünce verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sevgilisinin öfkeyle tekneye geldiğini gören adam yanındaki kadından kurtulmak için hızla suya attı. O anlara yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İyi yaptı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Babaanneme kurgu değil diye izlettiğim video" yorumunu yaptı.