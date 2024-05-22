Emekliler için peş peşe gelen güzel haberler: 18.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Emeklilere Bayram Öncesi Promosyon Müjdesi
Maaşlarına yapılan zam sonrasında Ramazan Bayramı ikramiyesini alan emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesi için de bekleyişteydi. Bu süreçte, ING Bank’tan emeklilere sevindirici bir haber geldi. Banka, promosyon ödemesi alan emeklilere ek promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
ING Bank’tan 3.000 TL Ek Promosyon Ödemesi
ING Bank, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarını ING’ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi alabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 3.000 TL’ye kadar ek nakit promosyon ödemesi yapılacak. Böylece, toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanma şansı sunuluyor.
ING Bank’ın Açıklaması
“SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı’nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.”
Promosyon Ödemesi Detayları
Emekli promosyon ödemesi, maaş miktarına göre şu şekilde belirlenmiştir:
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Başvuru Süreci
Ek promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yapabilirler. Başvurular, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Nakit promosyon başvuru işlemleri şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:
Cebimdeki Danışman: ING Bank’ın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
ING Telefon Bankacılığı: Telefon bankacılığı aracılığıyla başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
ING Şubeleri: En yakın ING Bank şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.