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2 bin 247 rakımda uyanan bozayıları 'elle beslenmeyin' uyarısı

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BİTLİS'te havaların ısınması ile bozayılar kış uykusundan uyanırken, Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olan hayvanlar için 'elle beslemeyin' ve 'çöp atmayın' uyarısı ...

2 bin 247 rakımda uyanan bozayıları 'elle beslenmeyin' uyarısı mask
2 bin 247 rakımda uyanan bozayıları 'elle beslenmeyin' uyarısı
2 bin 247 rakımda uyanan bozayıları 'elle beslenmeyin' uyarısı
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BİTLİS'te havaların ısınması ile bozayılar kış uykusundan uyanırken, Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olan hayvanlar için 'elle beslemeyin' ve 'çöp atmayın' uyarısı geldi. Bitlis Eren Üniversitesi'nden (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, "Eğer bölgeye çöp bırakılırsa, daha fazla ayı bölgeye gelecektir" dedi.

Havaların ısınması ile kış uykusundan uyanan bozayılar, kışın tükettikleri besini tekrar karşılamak için yiyecek arayışına giriyor. Kamp ve piknik alanlarında yiyecek arayan bozayılar, özellikle geceleri ortaya çıkıyor. Her yıl Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olan bozayılar için 'elle beslemeyin' ve 'çöp atmayın' uyarısı yapıldı.

'TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 247 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'ne arkadaşları ile giden BEÜ Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayıların elle beslenmemesi gerektiğini belirterek, "Nemrut'ta karların erimesi ile ziyaretçiler de artık bölgeye yavaş yavaş gelmeye başladı. İnsanlar burada piknik yapıp, mangal tüttürüyorlar. İlerleyen zamanlarda bölgeyi daha fazla insanın ziyaret etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte insanlar buraya geldikçe mangal yapacaklar. Eğer bölgeye çöp bırakılırsa, daha fazla ayı bölgeye gelecektir. Bu da insanlarla ayıların karşılaşması demektir. Tehlike arz ediyor, dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

22 May 2024 - 10:02 DHA Bitlis- Gündem

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