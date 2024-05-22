ERKEN EMEKLİ OLACAKSINIZ! SGK açıkladı: 1.2 milyon kişi emeklilik hakkını kazandı

Erken Emeklilik İçin Geçerli Sağlık Sorunları

SGK, yaptığı son açıklamada erken emeklilik için geçerli olan 18 hastalığı duyurdu. Sigortalı olarak çalışan kişiler, belirli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. İşte malulen emekliliğe esas teşkil edebilecek sağlık sorunları:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Bu hastalıklar, erken emeklilik için belirlenen kriterler arasında yer almakta ve SGK tarafından öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

Erken Emeklilik İçin Gereken Şartlar

Malulen emeklilik hakkından faydalanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması

En az 1800 gün prim ödemiş olması

Maluliyet durumunun sigortalı olarak işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması

Maluliyetin, maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenmesi

Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybının olması

Bu şartları yerine getiren bireyler, SGK’ya başvurarak malulen emeklilik hakkından faydalanabilirler.

Malulen Emeklilik Başvuru Süreci

Malulen emeklilik başvuru süreci, belirli adımları içermektedir. Öncelikle, maluliyet raporu alınması gerekmektedir. Bu rapor, devlet hastaneleri veya SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir. Raporun alınmasının ardından, SGK’ya başvuru yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, şartları sağlayan bireyler malulen emekli olabilirler.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

SGK tarafından belirlenen hastalıklar nedeniyle malul duruma düşen bireyler, erken emeklilik hakkından faydalanabilirler. Bu hak, ciddi sağlık sorunları yaşayan kişilerin yaşam kalitelerini korumaları açısından büyük önem taşımaktadır. Malulen emeklilik başvurusu yapacak olan bireylerin, belirlenen şartları yerine getirmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. SGK’nın bu konudaki düzenlemeleri, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen bireylere büyük bir destek sağlamaktadır.