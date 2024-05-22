ERKEN EMEKLİ OLACAKSINIZ! SGK açıkladı: 1.2 milyon kişi emeklilik hakkını kazandı

Erken Emeklilik İçin Geçerli Sağlık Sorunları
SGK, yaptığı son açıklamada erken emeklilik için geçerli olan 18 hastalığı duyurdu. Sigortalı olarak çalışan kişiler, belirli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. İşte malulen emekliliğe esas teşkil edebilecek sağlık sorunları:
Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı
Bu hastalıklar, erken emeklilik için belirlenen kriterler arasında yer almakta ve SGK tarafından öncelikli olarak değerlendirilmektedir.
Erken Emeklilik İçin Gereken Şartlar
Malulen emeklilik hakkından faydalanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması
En az 1800 gün prim ödemiş olması
Maluliyet durumunun sigortalı olarak işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması
Maluliyetin, maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenmesi
Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybının olması
Bu şartları yerine getiren bireyler, SGK’ya başvurarak malulen emeklilik hakkından faydalanabilirler.
Malulen Emeklilik Başvuru Süreci
Malulen emeklilik başvuru süreci, belirli adımları içermektedir. Öncelikle, maluliyet raporu alınması gerekmektedir. Bu rapor, devlet hastaneleri veya SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir. Raporun alınmasının ardından, SGK’ya başvuru yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, şartları sağlayan bireyler malulen emekli olabilirler.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
SGK tarafından belirlenen hastalıklar nedeniyle malul duruma düşen bireyler, erken emeklilik hakkından faydalanabilirler. Bu hak, ciddi sağlık sorunları yaşayan kişilerin yaşam kalitelerini korumaları açısından büyük önem taşımaktadır. Malulen emeklilik başvurusu yapacak olan bireylerin, belirlenen şartları yerine getirmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. SGK’nın bu konudaki düzenlemeleri, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen bireylere büyük bir destek sağlamaktadır.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.