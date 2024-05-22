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Alanyalı iş insanı kendi isteğiyle teslim oldu

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Alanya’nın tanınan iş insanı Emrah Rende yargılandığı dosya ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı nedeniyle Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na kendi isteğiyle teslim oldu. 

Alanyalı iş insanı kendi isteğiyle teslim oldu mask
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Uzun bir süredir yurtdışında yaşayan Alanyalı müteahhit Emrah Rende, Türkiye’de yargılanmış olduğu dosya ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı nedeni ile Avukatı Eren Karani kontrolünde Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim oldu.

Konuyla ilgili konuşan dosya Avukatı Eren Karani, “Müvekkilim Emrah Rende’nin yargılamasının devam eden dosyası ve kesinleşmiş mahkumiyet kararından dolayı teslim olmak için bugün öğle saatlerinde Türkiye’ye geldi. Önce Side Jandarma Karakol Komutanlığı’na, ardından sağlık kontrolleri de yapılarak kendi isteğiyle Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim oldu” ifadelerini kullandı.m

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22 May 2024 - 09:23 - Asayiş

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