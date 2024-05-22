Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık Cumhurbaşkanı tek başına Seferberlik ve Savaş Hali ilan edebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı. Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTE

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yürürlüğe konuldu.

8510 sayılı kararda şu ifadeler yer aldı:

“24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli ‘Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

YÖNETMELİKTE ÖZETLE NE KARARLAR ALINDI?

Bu yönetmelikle Türkiye'de devletin barış zamanından seferberlik ve savaş haline geçişi sırasında yapılacak hazırlıkları ve uygulanacak tedbirleri belirlendi. Yönetmelik, kamu kurumları ve ilgili kuruluşların görev ve sorumluluklarını, koordinasyon esaslarını ve kaynakların etkin kullanımını düzenleyerek, kriz anlarında hızlı ve etkili bir müdahale sağlamayı amaçlıyor.

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