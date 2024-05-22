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Google'dan yapay zeka atağı: Devasa yatırım!

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Google, yapay zekanın gelişimi ve büyümesi için büyük bir yatırım yapacağını duyurdu.

Google'dan yapay zeka atağı: Devasa yatırım! mask
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Google’ın sahibi Alphabet, yapay zekanın büyüyüp gelişmesi için dev bir adım attı. Avrupa’daki yapay zeka (AI) iş büyümesine katkı sağlamak amacıyla şirket tarafından 1 milyar Euro yatırım yapılacağı açıklandı.

Google tarafından yapılacak olan yatırım, Finlandiya’daki veri merkezi kampüsünün genişletilmesi için kullanılacak.

VERİLERİN KONUMLARI

Son dönemde veri merkezleri, serin iklimli bölgeler olan İskandinav ülkelerinde konumlandırılıyor. Öte yandan bu bölgelerde vergi indirimleri ve yenilenebilir enerji varlığı da avantaj sağlıyor. Endüstri uzmanları, İskandinav ülkelerindeki yenilenebilir enerjinin yüksek artı değer bırakabilecek ürünlerde kullanılması gerektiği savunuldu.

Finlandiya’ya komşu olan İsveç ve Norveç de son dönemde veri merkezleri için elverişli ortam sunmaya başladı.

ENERJİ TÜKETİMİ TAVAN YAPACAK

Yapay zekanın hızlı şekilde büyümesi, enerji tüketiminde büyük bir artışın yaşanabileceğini işaret ediyor. Uzmanlar, veri merkezlerinin enerji tüketimine dikkat çekiyor.

Google, yatırım kararının arkasındaki nedenlerden biri olarak Finlandiya'daki Hamina veri merkezinin halihazırda yüzde 97 oranında karbonsuz enerjiyle çalışmasını örnek gösterdi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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22 May 2024 - 05:16 - Teknoloji

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