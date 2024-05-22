- Dünya

Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün...

ABONE OL Google News Sayfamız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sarsan haber geldi: Lösemi teşhisi konuldu.

Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, lösemiye yakalandı. Konuya ilişkin Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, yapılan kontrollerde farklı semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen Esad’ın eşi 48 yaşındaki Esma Esad'a akut miyeloid lösemi hastalığına yakalandığı duyuruldu.

Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı ve bu sebeple kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı ifade edildi.

2018 yılında da Esma Esed’e erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini bildirilmişti.

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALIĞI NEDİR?

Kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.

Akut lösemi, kanda akyuvar adı verilen hücreleri oluşturan kemik iliğindeki bir grup hücrenin kısa sürede anormalleşip aşırı çoğalma özelliği kazandığı ve bu çoğalmanın etki göstermesiyle ile kemik iliğinde kan yapımının azalmasına sebebiyet veren bir kemik iliği kanseri türü olarak insanlarda görülüyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Özel, Devlet, lösemi, Esad

22 May 2024 - 05:14 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Son Dakika! İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı mask
Son Dakika! İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
Son dakika - Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı mask
Son dakika - Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Korkunç iddia! Cumhurbaşkanı Reisi'yi İsrail mi vurdu? mask
Korkunç iddia! Cumhurbaşkanı Reisi'yi İsrail mi vurdu?
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü
Sel fena vurdu; 70 kişi can verdi mask
Sel fena vurdu; 70 kişi can verdi
Genç kız konserde felç geçirdi mask
Genç kız konserde felç geçirdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber