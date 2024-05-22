Beşar Esad aldığı haberle yıkıldı: Üzücü gün...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, lösemiye yakalandı. Konuya ilişkin Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, yapılan kontrollerde farklı semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen Esad’ın eşi 48 yaşındaki Esma Esad'a akut miyeloid lösemi hastalığına yakalandığı duyuruldu.

Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı ve bu sebeple kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı ifade edildi.

2018 yılında da Esma Esed’e erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini bildirilmişti.

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALIĞI NEDİR?

Kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.

Akut lösemi, kanda akyuvar adı verilen hücreleri oluşturan kemik iliğindeki bir grup hücrenin kısa sürede anormalleşip aşırı çoğalma özelliği kazandığı ve bu çoğalmanın etki göstermesiyle ile kemik iliğinde kan yapımının azalmasına sebebiyet veren bir kemik iliği kanseri türü olarak insanlarda görülüyor.

Kaynak: Kamu Son Haber