Doğal gazı açan şahıs evi patlattı: Tüm mahalle inledi! Ağır yaralandı...

Bursa'da meydana gelen olayda ev sahibi Hüseyin B. ve 40 yaşındaki kiracısı Atakan Aksu tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi ile kiracı Atakan Aksu evin doğal gaz vanasını açarak patlamaya neden oldu.

Olay, akşam üstü saatlerinde Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre ev sahibi Hüseyin B. ile kiracısı bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki evin doğal gaz vanasını açtı. Evde sıkışan gaz bir anda patladı. Patlama sırasında evin kapı ve pencereleri parçalandı, eşyalar dışarı fırladı.

Yapılan ihbarla eve gelen sağlık ekipleri yaralanan Atakan Aksu'yu Şehir Hastanesi'nde götürdü. Kiracı Aksu'nun yaşam tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Kamu Son Haber