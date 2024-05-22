- Asayiş

Doğal gazı açan şahıs evi patlattı: Tüm mahalle inledi! Ağır yaralandı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da ev sahibiyle tartışan bir kiracı, sinirlerine hakim olamayıp doğal gaz vanasını açarak evde patlamaya neden oldu. Patlama sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, kiracı da yaralandı.

Doğal gazı açan şahıs evi patlattı: Tüm mahalle inledi! Ağır yaralandı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da meydana gelen olayda ev sahibi Hüseyin B. ve 40 yaşındaki kiracısı Atakan Aksu tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi ile kiracı Atakan Aksu evin doğal gaz vanasını açarak patlamaya neden oldu.

Olay, akşam üstü saatlerinde Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre ev sahibi Hüseyin B. ile kiracısı bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki evin doğal gaz vanasını açtı. Evde sıkışan gaz bir anda patladı. Patlama sırasında evin kapı ve pencereleri parçalandı, eşyalar dışarı fırladı.

Yapılan ihbarla eve gelen sağlık ekipleri yaralanan Atakan Aksu'yu Şehir Hastanesi'nde götürdü. Kiracı Aksu'nun yaşam tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, sağlık, Gelen

22 May 2024 - 05:08 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Doğal gazı açan şahıs evi patlattı: Tüm mahalle inledi! Ağır yaralandı... mask
Doğal gazı açan şahıs evi patlattı: Tüm mahalle inledi! Ağır yaralandı...
3'üncü kattan düşen minik Elif hayatını kaybetti mask
3'üncü kattan düşen minik Elif hayatını kaybetti
Askeri araç şarampole yuvarlandı mask
Askeri araç şarampole yuvarlandı
İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı mask
İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Okul müdürü ve oğlu tarafından belediye otobüsünde darbedilmişti; hayatını kaybetti mask
Okul müdürü ve oğlu tarafından belediye otobüsünde darbedilmişti; hayatını kaybetti
Korkunç kaza! Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altında kaldı mask
Korkunç kaza! Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altında kaldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber