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Sokak hayvanları için 'Uyutulma' kararı alınmıştı: HAYTAP'tan kınama geldi!

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AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı sokak köpeklerinin uyutulmasını kapsayan yasa tasarısına, Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'ndan yoğun eleştiri geldi.

Sokak hayvanları için 'Uyutulma' kararı alınmıştı: HAYTAP'tan kınama geldi! mask
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AK Parti'nin hazırladığı tasarıya göre sokak köpekleri belediyeler tarafından sahiplendirilmek üzere ilana konulacak. 30 gün içinde sahip bulamayan köpekler ise uyutularak öldürülecek.

Hayvan severleri ayağa kaldıran tasarıya Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'ndan (Haytap) da sert tepki geldi.

Haytap Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, Haytap'ın resmi hesabından yaptığı paylaşımla gerekli kısırlaştırma çalışmalarının maliyetleri nedeni ile yürütülmediğini ancak sokak köpeklerinin ortadan kaldırılması için proje hazırlandığını söyledi.

İngiltere yöntemi olarak bilinin sahipsiz köpeklerin uyutulması uygulamasının iyi yönlerinin ele alınmadığını söyleyen Şenpolat, konu yok etmeye gelince uyutulma kısmının uygulanmak istendiğini söyledi.

Şenpolat, köpeklerin satılmak üzere merdivenaltı yöntemlere doğurttulduğunu ve nedenle sokak köpeği sayısının altığını aktaran Şenpolat ancak her hangi bir denetlemenin yapılmadığını belirtti. Şenpolat sokak köpeklerinin uyutulmasının çare olmadığını vurguladı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, için, Sokak

22 May 2024 - 05:02 - Gündem

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