Kiracıların korkulu rüyasıydı: Sonunda açıklandı! Ne kadar zam yapabilir?

Geçim sıkıntısı derdiğine düşen ev sahipleri çareyi sahibi oldukları evlere yüksek kira almada bulmuştu. Konut kiralarının anormal yükselmesi karşında hükümet kiracıyı korumak üzere kiralara yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Bu sınır 1 Temmuz 2023 tarihinde 1 yıl daha uzatıldı.

Artacak kiraları nedeni ile diken üzerinde oturan kiracılara ise kötü haber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelmişti. Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammının devam etmesi için bir neden göremediğini söyleyerek zam sınırlamasının sonlanması taraftarı olduğunu dile getirmişti.

Peki 1 Temmuz ile birlikte kiracıları neler bekliyor. Ev sahipleri en fazla ne kadar zam isteyebilir?

Kiracı ve ev sahiplerinin akıllarını kurcalayan sorulara Ankara Barosu avukatı Burcu Akar Muratoğlu, yanıt verdi.

YÜZDE 25 SINIRI RESMEN KALIYOR

Yüzde 25 kira zam sınırının 1 Temmuz 2024 tarihinde kaldırılması durumunda kira zamları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Ancak Temmuz ayı ile birlikte kiralar birden artmayacak. Kira sözleşmelerinin yapıldığı tarihe gelindiğinde ev sahipleri 12 aylık enflasyon ortalaması dahilinde kira zammı isteyebilecek.

Ankara Barosu avukatı Burcu Akar Muratoğlu'nun konut kiralarında eskiye dönüleceğini belirterek 2 Temmuz sonrasında her ay TÜİK tarafından açıklanan bültende yer alan oran baz alınacağını ve 12 aylık TÜFE ortalamasına göre konut kiralarının zamlanacağını söyledi.

OLMASAYDI NE KADAR ZAM YAPIBİLİRDİ?

Kira zam oranını hesaplarken her kiracının sözleşme yaptığı aydan geriye 11 ay giderek ay ay TÜFE oranlarını toplayarak ortalamasını alması gerekecek. Mayıs ayını baz alarak bir hesaplama yapan Burcu Akar Muratoğlu 3 Mayıs'ta açıklanan Nisan ayı enflasyonu ve 11 ayın TÜFE oranlarının toplanarak 12'e bölünmesi gerektiğini söyleyerek eğer şu an yüzde 25'lik sınırlama olmasa idi kira zamlarının yüzde 59.64 oranında uygulanacağını söyledi.

Yani bu ay itibari ile ev sahipleri konutlarını en fazla yüzde 59.64 oranında zam yapabilecekti.

TESPİT DAVASI

Kiraların enflasyon oranında artırılmasının ardından kiracıların açabilecekleri davalar hakkında bilgi veren Burcu Akar Muratoğlu, kira miktarı konusunda anlaşmazlığa halinde ev sahiplerinin kira sözleşmesi beş yılını dolduranlar kiracılara ödenen kiranın düşük kaldığını gerekçe göstererek kira tespit davası açabileceğini söyledi. Burcu Akar Muratoğlu 5 yıl dolmamış ise ev sahibinin sadece kira uyarlaması davası açabileceğini belirtti.

DAVA İÇİN ARABULUCU ŞART

Kira davalarının mahkemelerde oluşan yoğunluk nedeni ile 1 Eylül 2023 itibarı ile zorunlu arabuluculuk kapsamına alındığını hatırlatan Burcu Akar Muratoğlu, icra yolu ile tahliyeler dışında kalan her türlü tahliye, kira bedelinin tespiti, kira uyarlama davaları, kiracı ve kiralayan arasındaki her türlü alacak ve tazminat talebi davalarında ev sahiplerinin önce arabulucuya gitmelerinin sorunlu olduğunu hatırlattı.

Kaynak: Kamu Son Haber