TSK'dan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği kararnamesi çıktı! İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir yasal düzenleme gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni bir ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’, eski 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yerini aldı. Bu yeni düzenleme ile 24 Mayıs 1990 tarihinde yürürlüğe giren ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hayata geçirilen eski tüzük yürürlükten kaldırıldı.

AMACI

Türkiye'de yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, devletin barış zamanından seferberlik veya savaş durumuna geçişini düzenleyen prosedürleri içeriyor. Yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç ve kaynaklarını hızlı ve etkili bir şekilde mobilize edebilmek için gerekli hazırlıkları yapmak.

Ayrıca, seferberlik ve savaş hali hükümlerinin uygulanması, kamu idareleri, kurumlar, kuruluşlar ve bireylerin alacakları görev ve sorumluluklar belirleniyor. Yönetmelik, seferberlik ve savaş hallerinin ilanı ve sonlandırılması süreçlerini de kapsıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber