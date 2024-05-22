Annelere maaş kesinleşti: Başvurular başladı! Sayıyı duyan sıraya giriyor...

1 Nisan'dan sonra doğum yapan annelere çeyrek altın değerinde yaklaşık 4 bin lira TL ödeme yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yeni doğum yapan annelere verdiği sözü tutarak 4 bin lira destek ödemelerine başlanacağını açıkladı.

Kayıtlar ise 22 Mayıs itibari ile başladı. Çeyrek altına denk gelen ödemeyi alabilmek için ise annelerin 1 Nisan 2024 yani seçimlerin sonrasında doğum yapmış olması gerekiyor.

Yeni anne olan kadınlara destek olması için planlanan ödeme için başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi www.denizli.bel.tr de yer alan başvuru formu üzerinden alınacak.

İŞTE GEREKLİ ŞARTLAR

Başvurular anne üzerinden yapılacak. Ödeme diğer aile fertlerine değil anneye yapılacak.

Bebeğin 1 Nisan 2024 tarihinden sonda dünyaya gelmiş olması gerekiyor.

Ailenin bebeğin doğum tarihinden an az 6 ay öncesinden Denizli'de ikamet ediyor olması gerekiyor.

Ailenin toplam gelirinin en fazla asgari ücrete denk olması gerekiyor. Daha yüksek gelirli ailelere ödeme yapılmıyor.

Hane halkı adına kayıtlı tapu bulunmaması gerekiyor.

Ailenin hesaplarında toplamda 100 bin TL'nin üzerinde para olmaması gerekiyor.

Kaynak: Kamu Son Haber