Derbi mesaisi başladı

TRENDYOL Süper Lig'in son haftasında 'Akdeniz Derbisi' yaşanacak. Ligin son haftalarına damga vuran temsilcimiz Corendon Alanyaspor, 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Antalyaspor'u derbi maçta ağırlayacak. Ligin son deplasman maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan turuncu yeşilli takımda teknik direktör Fatih Tekke, öğrencilerine iki gün izin vermişti. Haftanın ilk idmanında dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışan Corendon Alanyasporlu futbolcular, ısınma koşusu ile başladıkları antrenmana kondisyon çalışması ile devam ettiler. Ardından gruplar halinde idmanı sürdüren futbolcular, antrenmanı şut çalışması ile tamamladılar. Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi