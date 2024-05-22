Derbi mesaisi başladı

TRENDYOL Süper Lig'in son haftasında 'Akdeniz Derbisi' yaşanacak. Ligin son haftalarına damga vuran temsilcimiz Corendon Alanyaspor, 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Antalyaspor'u derbi maçta ağırlayacak. Ligin son deplasman maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan turuncu yeşilli takımda teknik direktör Fatih Tekke, öğrencilerine iki gün izin vermişti. Haftanın ilk idmanında dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışan Corendon Alanyasporlu futbolcular, ısınma koşusu ile başladıkları antrenmana kondisyon çalışması ile devam ettiler. Ardından gruplar halinde idmanı sürdüren futbolcular, antrenmanı şut çalışması ile tamamladılar. Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.