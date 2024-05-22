- Spor

Derbi mesaisi başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından dün tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı

Derbi mesaisi başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TRENDYOL Süper Lig'in son haftasında 'Akdeniz Derbisi' yaşanacak. Ligin son haftalarına damga vuran temsilcimiz Corendon Alanyaspor, 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Antalyaspor'u derbi maçta ağırlayacak. Ligin son deplasman maçında Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan turuncu yeşilli takımda teknik direktör Fatih Tekke, öğrencilerine iki gün izin vermişti. Haftanın ilk idmanında dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışan Corendon Alanyasporlu futbolcular, ısınma koşusu ile başladıkları antrenmana kondisyon çalışması ile devam ettiler. Ardından gruplar halinde idmanı sürdüren futbolcular, antrenmanı şut çalışması ile tamamladılar. Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi

# devam, Son, günü, çalışan

22 May 2024 - 03:34 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Olaylı derbi sonrasında İsmail Kartal'ın oğlu ifadeye çağrıldı mask
Olaylı derbi sonrasında İsmail Kartal'ın oğlu ifadeye çağrıldı
Ne Fener ne Beşiktaş! Mourinho'yu kapıyorlar... mask
Ne Fener ne Beşiktaş! Mourinho'yu kapıyorlar...
Ahmet Çakar bu sefer çıldırdı! mask
Ahmet Çakar bu sefer çıldırdı!
Derbi mesaisi bugün mask
Derbi mesaisi bugün
Şenol Güneş'e Güney Kore'den teklif geldi! mask
Şenol Güneş'e Güney Kore'den teklif geldi!
Son dakika - Beşiktaş'ta istifa depremi mask
Son dakika - Beşiktaş'ta istifa depremi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber