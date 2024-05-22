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BŞB'den Alanya'ya altyapı çalışmaları

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

BŞB'den Alanya'ya altyapı çalışmaları mask
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Eski beldelerden biri olan Payallar Mahallesi’nde bir süre önce içme suyu altyapısı için yatırım yapan ASAT Genel Müdürlüğü, çalışmaların tamamlandığı bölgelerde bozulan yolları asfaltlıyor. Payallar Mahallesi’nde gerçekleştirilen 1200 metrelik içme suyu hattı çalışmasının ardından bozulan yolda önce stabilize ve asfalta hazırlık çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından yol sıcak asfalt ile kaplanarak konforlu bir hale getirildi. ( Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

# Bir, için, Antalya

22 May 2024 - 03:33 - Yaşam

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