İYİ Parti'ye yeni üyeler

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı'mızda yönetim kurulu toplantımızın ardından düzenlenen törenle, partimizin yeni üyelerini aramıza katmanın gururunu yaşadık. İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er'in katılımıyla gerçekleşen törende, yeni üyelerimize İYİ Parti rozetleri takdim edildi.
Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde, milletimizin yanında olarak, ülkemizi ve milletimizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracağımız günlere kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır. Ülkemize umut ışığı olmaya devam edeceğimiz bu yolda, yeni üyelerimizle birlikte gücümüze güç kattık.
İYİ Parti ailesine hoş geldiniz. Katılımlarınızın partimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceğiz." (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)
Kaynak: İYİ Parti Alanya
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.