22 May 2024 - 03:30- Siyaset G:

İYİ Parti'ye yeni üyeler

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İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı'na yeni üyeler katıldı.

İYİ Parti'ye yeni üyeler mask
İYİ Parti'ye yeni üyeler
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Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı'mızda yönetim kurulu toplantımızın ardından düzenlenen törenle, partimizin yeni üyelerini aramıza katmanın gururunu yaşadık. İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er'in katılımıyla gerçekleşen törende, yeni üyelerimize İYİ Parti rozetleri takdim edildi.


Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde, milletimizin yanında olarak, ülkemizi ve milletimizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracağımız günlere kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır. Ülkemize umut ışığı olmaya devam edeceğimiz bu yolda, yeni üyelerimizle birlikte gücümüze güç kattık.


İYİ Parti ailesine hoş geldiniz. Katılımlarınızın partimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyeceğiz." (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)

İYİ Parti'ye yeni üyeler

Kaynak: İYİ Parti Alanya

# ilgili, devam, Alanya

22 May 2024 - 03:30 - Siyaset

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