Alanya'da vakıfta 'PAŞA' senaryosu

HEP Vakfı'nın mülk sahibi olduğu ve yaklaşık 50 yıldır Kemal Atlı’ya ait KOTİTAŞ A.Ş. tarafından cüzi bir kira bedeliyle işletilen Paşa Bay ve Kemal Bay otellerinin 2029’da bitecek kira süresinden önce, başka bir kiracıya devriyle elde edilecek gelirin, kolej ve üniversitenin binaları için kullanılması formülü masaya yatırılmış durumda.



HEP Vakfı tarafından yıllık asgari 3 milyon Euro kira bedeli biçilen iki otelin bulunduğu 3 parseli, ilk 5 yıl için kiracı KOTİTAŞ A.Ş. ile anlaşmak şartıyla uzun süreli kiralayacak firmaya ekstra olarak, üniversitenin temeli atıldıktan sonra inşaatı bitirilemeyen binasının inşa ettirilmesi en geçerli seçenek olarak masada yerini aldı. Ancak, Kemal Atlı’nın ikna edilmesi ve vakıf mütevelli heyetinden bu konuda bir karar çıkması gerekiyor.



'2029’U BEKLEYELİM'



Ancak, HEP Vakfı'nın mütevelli heyetinde, üniversitenin yeni açılacak bölümleri için elzem olan bina arayışının şimdilik ÖHEP Koleji boşalttığı takdirde eski kolej binalarıyla ve gerekirse kiralama yoluyla sona erdirilerek, otellerin sözleşme bitiş tarihi olan 2029 yılının beklenmesi fikri de ağırlık kazanmış durumda.



ÖHEP KRİZİ



Alanya’da kurulu bulunan ve ana konusu eğitim olan Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın baş ağrısına dönüşen Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji, kuruluşundan 46 yıl sonra binasız kalarak kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



CEV VAKFI'NIN KOLEJİ



Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da mezunları arasında bulunduğu kolej, 1978 yılında HEP Vakfı tarafından, vakfın kale sırtlarındaki arsası üzerine inşa edildikten sonra yaşanan çeşitli anlaşmazlıklar sonrasında kurulan Cumhuriyet Eğitim Vakfı'na (CEV) devredildi. CEV, HEP Vakfı'ndan kolejin bulunduğu arsayı kiraladı. Ancak Alanya Üniversitesi’ne de sahip olan HEP vakfı, 2011 yılında kolejin bulunduğu arsayı üniversiteye devretti. Üniversite bu arsayı 11 yıllığına cüzi bir bedelle koleje kiraladı ancak kira süresinin bitiminde kolej arsayı tahliye etmedi. Açılan tahliye davasını da üniversite kazandı. Kolej yönetimi bunun üzerine tahliye taahhüdü verdi. Taahhüt süresi 31 Temmuz 2024 tarihinde doluyor.

ÖHEP KAPANACAK MI?



ÖHEP Koleji, parasal kaynak ve bina bulamadığı takdirde bu eğitim dönemi sonunda resmen kapanmış olacak. Yönetmelik gereğince, öğrencileri devlet okullarına dağıtılacak. CEV Vakfı, öğretmenlere tazminatlarını ödemek zorunda kalacak. Bu durum çok ciddi bir kriz ve kaos yaratacak.

25 MİLYONA BİNA



ÖHEP Koleji'nin eğitim yaşamını sürdürebilmesi için bulunan seçeneklerden birisi, sahibi tarafından 25 milyon liraya satışa çıkarılan Hasbahçe Mahallesi'ndeki bir özel okulun faal binasını devir almak. Ancak, CEV Vakfı'nın kasasında üniversitenin yardım olarak vermeyi vaat ettiği 5 milyon lira ile toplamda 20 milyon liraya yakın para olduğu biliniyor. Ancak, eksik kalan 5 milyon lira için kaynak arayışları sürüyor. Eğitim camiası ve ÖHEP öğrenci velileri gelişmeleri biraz kaygı ve biraz da merakla bekliyor.

1 AĞUSTOS'TA İCRAYA BAŞVURULACAK



İddialara göre krizin özeti şöyle: Cumhuriyet Eğitim Vakfı (CEV), 2011 yılında 11 yıllığına ÖHEP'in bulunduğu binayı Alanya Üniversitesi'nden kiraladı. 2022 yılında çıkmaları gerekirken çıkmadılar. 2 yıldan beri kira da vermeden ücretsiz bir şekilde eğitim öğretime devam ettikleri belirtiliyor. CEV, 29 Aralık 2023 tarihinde, 31 Temmuz 2024'te çıkmak üzere tahliye taahhüdü verdi ancak şu anda çıkmak istemiyor. 'Paramız yok' diyorlar ancak hesaplarında yeni bir okula taşınmak için talep edilen 25 milyon liradan fazlasının olduğu iddia ediliyor. CEV, çıkmak için Alanya Üniversitesi'nden 25 milyon para istiyor. 31 Temmuz'da CEV, ÖHEP'i boşaltmadığı takdirde 1 Ağustos itibariyle tahliye için Alanya Üniversitesi tarafından icraya başvurulacak. ÖHEP, tahliye kararı çıktığı için icra yoluyla en geç sonbaharda boşaltılacak. Bu durumda öğrenciler devlet okullarına alınacak. Tüm öğretmen ve personellerin maaşları ve tazminatlarının da 31 Temmuz 2025'e kadar CEV tarafından ödeneceği belirtiliyor. Bu durumda sorumlunun CEV olacağı vurgulanıyor. Alanya Üniversitesi'nin geri adım atma ihtimali yok çünkü yeni açtığı 7 bölüme kabul edeceği öğrencileri yerleştirmek için mutlaka buraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. CEV boşaltınca, burada Alanya Üniversitesi'nin turizm ve gastronomi öğrencileri öğrenim görecek. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi