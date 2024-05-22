Bandırma vapurundaki Alanyalı

ALANYA sen ne şanslısın. Bağrında Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkan bir erini kucaklıyorsun. Bütün bir memleketin son feryadını uyandırarak tarihimizin o müstesna gününde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, karanlıkları birden bire parlatan, bir yıldırım ışığı gibi aydınlatan, Anadolu coğrafyasını topyekün ulusal bağımsızlık savaşına hareketlendiren Mustafa Kemal Atatürk'le Samsun yolculuğuna çıkmak ne büyük şeref.

İŞTE BANDIRMA VAPURUNDAKİ 25 ER VE ERBAŞIN TAM LİSTESİ

Bandırma vapurunda, Mustafa Kemal Paşa ile 22 kişilik kurmay heyetinin yanı sıra erler, onbaşılar ve çavuşlar da vardı. Erlerle erbaşlar 25 kişiydiler. Aşağıda, Mustafa Kemal Paşa ile beraber Samsun'a giden erlerle erbaşların tam listesini yayınlıyorum:

1. Osman Nuri oğlu Ali Faik Efendi (Kıdemli Çavuş)

2. İbrahim İzzet oğlu Atıf (Kıdemsiz Çavuş)

3. Aydınlı Ali oğlu Musa (Çavuş)

4. Konyalı Mustafa oğlu Kemal (Çavuş)

5. Konyalı Kemal oğlu Mustafa (Çavuş)

6. Sivaslı Ali oğlu Rıfat (Onbaşı)

7. Sivaslı Rıfat oğlu Ali (Onbaşı)

8. Çatalcalı Tevfik oğlu Adem (Onbaşı)

9. Sincanlı Hüseyin oğlu Mehmet (Er)

10. Sincanlı Ahmed oğlu Emin (Er)

11. Sincanlı Mustafa oğlu İsmail (Er)

12. Sincanlı İbrahim oğlu Ömer (Er)

13. Alanyalı Kerim oğlu Mehmet (Er)

14. Sungurlulu Hasan oğlu Elvan (Er)

15. Geredeli Mehmed oğlu Mehmed (Er)

16. Mudurnulu Mehmed oğlu Durmuş (Er)

17. Geyveli Mehmed oğlu Ali (Er)

18. Geredeli Şakir oğlu Nuri (Er)

19. Akhisarlı Hasan oğlu Hüseyin (Er)

20. Tokatlı Abdullah oğlu Mehmed (Er)

21. Divrikli Abdullah oğlu Musa (Er)

22. Kadıköylü Mehmed oğlu Hasan (Er)

23. Yenihanlı Bekir oğlu Mahmud (Er)

24. Üsküdarlı İhsan oğlu Mehmed Lütfi (Er)

25. İzmirli Abdullah oğlu Ali (Er)

ALANYALI KERİM OĞLU ER MEHMET KİMDİR?

19 Mayıs 1919'da milletinin Atatürk'ü olmak üzere Bandırma vapuru ile yolculuğa koyulan bu büyük insanın yanında bir de Alanyalı vardı. Kimdi bu Alanyalı? Uzun araştırmalarım sonrasında, 2006 yılında Alanyalı Kerim oğlu er Mehmet'in bilgilerine ulaşmıştım. Ulusal kurtuluş savaşımızın başlangıcı olan, tarihe tanıklık eden Alanyalı Kerim oğlu Mehmet, 1897 Alanya doğumludur. 1. Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde savaşa katılmıştır.



Alanyalı Kerim oğlu er Mehmet, Kurtuluş Savaşı'ndaki Büyük Taarruz'dan sonra Yunan ordusunun geri çekilmesini sağlayarak İzmir'e giren 5. Süvari Kolordusunun komutanı Fahrettin Altay'ın süvari hırkasında görevliydi. Savaş sonrasında İzmir'in Tire ilçesine yerleşmiş ve burada Fatma Hanım ile evlenmiştir. Bu evliliğinden 1925 yılında Kerim ve 1929 yılında Orhan isimli iki çocuğu olmuştur. 1965 yılı şubat ayında Alanya'daki akraba ziyaretinden dönerken, Antalya'daki Karaalioğlu Parkı'nda kalp krizi geçirerek 68 yaşındayken vefat etmiştir. Cenazesi akrabaları tarafından alınarak Alanya'da Kale Yamacı Mezarlığı'na defnedilmiştir. Kerim oğlu Mehmet'in Süleyman ve Şükrü adında iki merhum kardeşi vardır. Süleyman Soyadı Kanunu'ndan sonra 'Kadağan' soyadını, Şükrü ise 'Şengül' soyadını almıştır. Şu anda Alanya'da yaşayan ve dedesinin ismi verilen bir Süleyman Kadağan mevcuttur. Dede Süleyman Kadağan halk arasında 'Süleyman Kahya' olarak tanınırmış. Süleyman Kadağan'ın hanımının adı merhume Ülfet Hanım'dır. Çocuklarından merhum Kerim Kadağan, eski Alanya Kadağan Sineması'nın sahibidir. 1986 yılında vefat etmiştir. Çocuklarından birisi de Ülfet Kadağan'dır. Diğer evladı Semiramis Barış ve Ayşe Erken'dir. Şükrü Şengül Alanya'da terzilik yapmıştır. Bir oğlu, iki kızı vardır. Oğlu Ali İhsan Şengül, Alanya Belediyesi'nde zabıta iken emekli olmuş ve sonra da vefat etmiştir. Kızları Necla Akman ve Nilüfer Şengün sağdır. 1943 yılında Alanya Nüfus Dairesi'nin yanması sonrasında bu olaydan haberi olmayan, Tire'de ikamet eden Kerim oğlu Mehmet ve ailesi, kayıt yenilenmemesinden dolayı kayıt dışı kalmışlardır. Ellerindeki nüfuslar ile Tire Nüfus Dairesi'ne kaydedilmişlerdir. Böylece otomatikman kütük Tire'ye geçmiştir. Şu anda ailenin fertleri Tire'de yaşamaktadır. Bize bu konuyla alakalı yardımcı olan ve bilgiler aktaran torunu Mehmet Erdal Kadağan da Tire'de yaşamaktadır. Kendisi Kerim oğlu Mehmet'in oğlu Orhan'ın çocuğudur ve 1967 doğumludur. Halen Tire'de Fizik Öğretmenliği yapmaktadır. Kendisine konuyla ilgili araştırma yaptığımı söylediğimde çok duygulandı ve "Ulu Önder ile Samsun'a çıkan bir kişinin torunu olmak bana onur vermektedir" dedi.



Evet, Atatürk'le Samsun'a çıkanlar arasında bulunan Kerim oğlu Mehmet'in hikayesi böyle. Bu konu ulusal basında yer buldu. Konuyla ilgili çok şeyler yazıldı, söylendi. Hep merak edildi; Atatürk'le Samsun'a çıkanlar kimlerdi? Sonra ne oldu? Bizler de hemşehrimiz Kerim oğlu Mehmet'in kimliği konusunda, uzun bir araştırmanın neticesinde sağlam bilgilere ulaştık. Bu insanın Bandırma vapurundan sonraki hayatıyla ilgili ulaştığımız bilgileri sizlere sunmaya çalıştık. Kerim oğlu Mehmet bugün sağ olsaydı da, kendisiyle bir konuşma şansımız olsa kimbilir neler anlatırdı? Bandırma vapurundaki yolculuğunu, Türkiye'nin 1919 yılındaki durumunu, iç ihanet çetelerini, dış emperyalist güçlerin Anadolu coğrafyası üzerindeki oyunlarını kimbilir nasıl anlatırdı?

YEĞENİ AYŞE ERKEN AMCASINI ANLATTI

Alanyalı Kerim oğlu Mehmet'in kardeşi, Süleyman Kadağan'ın kızı Ayşe Erken, geçmişin anılarına gidiyor ve şöyle diyor:

"Bizim sülaleye Kerimeel derlermiş. Amcam Kerim oğlu Mehmet'le ilgili olarak şunları söyleyebilirim. Evet, amcam milli mücadeleden sonra Tire'ye yerleşmiş. Ancak 1965 yılındaki vefatına kadar sülale ile irtibatını hiç kesmedi. Her sene gelir ve 1 ay bizde kalırdı. Çocukluğumun ve genç kızlığımın dünyası onun anlattıklarıyla dopdoludur. Atatürk'le Bandırma vapurundaki yolculukları esnasında derin muhabbetleri olmuş. Amcam çok atik olduğundan ve gittiği yerden çabuk geldiğinden kendisine bizzat Atatürk tarafından 'Ateş Mehmet' ismi verilmiş. Anlattıkları arasında hafızamda kalanları sizle paylaşayım. Tire'de bir kızla tanışmış ve evlenmiş. Dönem dönem Ödemiş'e tütün işinde çalışmaya gidermiş. Her sene geldiğinde Ödemiş'te çalıştığı çiftlik sahibinin baklavayı çok sevdiğini anlatır, bize Alanya ev baklavası yaptırıp, götürürdü. Gelincik sigarası içtiğini hatırlıyorum. Öldüğü zaman cebinde, ağabeyim Kerim Kadağan'ın mektubu çıkmış. 1965 yılında Alanya'yı son kez ziyaret etti. Eskiden şehirler arası otobüs çok zor bulunurdu. Biz buradan amcamı Antalya'ya uğurladık, Antalya'ya varınca, Tire'ye otobüs bulamamış. Ertesi günü beklemek zorunda kalmış. Eşyalarını bir otele yerleştirmiş. Sigara paketinin arkasına da kaldığı otelin ismini yazmış. Karaalioğlu Parkı'na gezmeye gitmiş. Garsondan su istemiş, garson suyu getirince kendisini ölü bulmuş. Kalp krizi geçirmiş. Cenazesi Alanya'ya getirildi ve Kale Yamacı Mezarlığı'na defnedildi. Sol gözü kısıktı ve hep akardı. Sorduğumuzda, 'Seferberlik yıllarında ve milli mücadelede tüfekle nişan almaktan bu gözüm böyle oldu, kaydı' derdi.



Türk İstiklal Savaşı'nın başlangıcını teşkil eden 19 Mayıs 1919 tarihi, Türk milletinin kurtuluşuna açılan en önemli kapı olmuştur. Kurtuluş Savaşımızda destan yazan Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle Alanyalı Kerim oğlu Er Mehmet'i de saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi