Bitlis'te yağmur; şimşekler geceyi aydınlattı

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BİTLİS'te gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Bitlis'te gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte gece boyu şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.