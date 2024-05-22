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Bitlis'te yağmur; şimşekler geceyi aydınlattı

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BİTLİS'te gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Bitlis'te gece s...

Bitlis'te yağmur; şimşekler geceyi aydınlattı mask
Bitlis'te yağmur; şimşekler geceyi aydınlattı
Bitlis'te yağmur; şimşekler geceyi aydınlattı
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BİTLİS'te gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı, o anlar kameraya yansıdı. 

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Bitlis'te gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte gece boyu şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı. 

22 May 2024 - 02:08 DHA Bitlis- Gündem

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