- Yaşam

Kaybolan Alzheimer hastasından iyi haber geldi

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Sivas'ta kaybolan Alzheimer hastası Hasan Ünal (90) 'dan güzel haber geldi. Doğanşar ilçesinde, dün öğle saatlerinde evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ünal yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından köye 1 buçuk kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Kaybolan Alzheimer hastasından iyi haber geldi mask
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İlçeye bağlı Çalıcı köyünde dün öğle saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası Hasan Ünal’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı. 8 araç, 48 personel, 3 dron ve 1 iz takip köpeğinin yer aldığı yaklaşık 20 saatlik arama- kurtarma çalışmasının ardından Ünal, köyden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sağ olarak bulundu. Ambulansla hastaneye götürülen Ünal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 23:50 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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