Kaybolan Alzheimer hastasından iyi haber geldi

İlçeye bağlı Çalıcı köyünde dün öğle saatlerinde evden ayrılan Alzheimer hastası Hasan Ünal’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı. 8 araç, 48 personel, 3 dron ve 1 iz takip köpeğinin yer aldığı yaklaşık 20 saatlik arama- kurtarma çalışmasının ardından Ünal, köyden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sağ olarak bulundu. Ambulansla hastaneye götürülen Ünal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.