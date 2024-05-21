Ev almak isteyenler müjde! Artık çok kolay bir şekilde ev sahibi olabileceksiniz

Bu sene de seçim öncesi sözü verilen ilk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi kampanyasının ayrıntıları netleşiyor. Ev almak isteyenlerin hayalleri gerçek oluyor.
KREDİ VADESİ 180 AYA KADAR ÇIKABİLECEK
tv100'de yayınlanan habere göre 'İlk Evim' kampanyasının ayrıntıları belli olmaya başladı. Kampanyadan hiç evi olmayan insanlar faydalanacak ve bu evi aldığı zaman da belli bir sürede satamayacak hem de kiraya veremeyecek. Kredi vadelerinin de 180 aya kadar çıkarılması bekleniyor.
UYGUN FAİZ ORANI
Şu anda bankalarının konut kredileri 3,14 faiz oranı bulunuyor. Ancak bu kampanya ile 1.20 faiz oranıyla aylık taksiti 13.500 TL, 1.50 faizle yapılırsa 16 bin TL'ye denk gelecek.
Kaynak: tv100
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.