21 May 2024 - 23:24- Ekonomi G:

Ev almak isteyenler müjde! Artık çok kolay bir şekilde ev sahibi olabileceksiniz

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Artan enflasyon ve bankaların konut kredilerinde artış sonrasında ev almak hayal olmaya başlamıştı. Ancak ilk kez ev sahibi olacaklar için 'İlk Evim' kampanyasıyla çok uygun fiyatlarla ev sahibi olmak mümkün olacak. İşte ayrıntılar...

Ev almak isteyenler müjde! Artık çok kolay bir şekilde ev sahibi olabileceksiniz mask
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Bu sene de seçim öncesi sözü verilen ilk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli  kredi kampanyasının ayrıntıları netleşiyor. Ev almak isteyenlerin hayalleri gerçek oluyor.

KREDİ VADESİ 180 AYA KADAR ÇIKABİLECEK

tv100'de yayınlanan habere göre 'İlk Evim' kampanyasının ayrıntıları belli olmaya başladı. Kampanyadan hiç evi olmayan insanlar faydalanacak ve bu evi aldığı zaman da belli bir sürede satamayacak hem de kiraya veremeyecek. Kredi vadelerinin de 180 aya kadar çıkarılması bekleniyor.

UYGUN FAİZ ORANI

Şu anda bankalarının konut kredileri 3,14 faiz oranı bulunuyor. Ancak bu kampanya ile 1.20 faiz oranıyla aylık taksiti 13.500 TL, 1.50 faizle yapılırsa 16 bin TL'ye denk gelecek.

Kaynak: tv100

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21 May 2024 - 23:24 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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