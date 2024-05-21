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PKK'nın sözde özel kuvvetler birim grup komutanı yakalandı

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Terör örgütü PKK'ya yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda Manisa'da PKK'nın sözde özel kuvvetler birimi grup komutanı F.E.H. (33), yakalanıp, tutuklandı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK- PYD/PYG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışması sonucunda, örgütün sözde özel kuvvetler birimi grup komutanı F.E.H.'nin Manisa’da olduğu tespit edildi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan F.E.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: DHA

# Özel

21 May 2024 - 23:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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