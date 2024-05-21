- Asayiş

Bariyerlere çarpıp devrilen kamyon sonu oldu

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Sivas'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen kamyondaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpıp devrilen kamyon sonu oldu mask
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S.D yönetimindeki kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Turan Koçdere yaralandı. Yaralıları AFAD ve itfaiye ekipleri sıkıştığı kamyondan çıkardı. Kamyonda yolcu olarak bulunan Ömer Çamcı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

1 SAAT SONRA YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza sonrası Sivas-Erzincan kara yolu kent merkezi istikameti bir süre trafiğe kapandı. Devrilen kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yol yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 23:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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