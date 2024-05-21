21 May 2024 - 22:42- Gündem G:

Feci son! Makas atan motosikletli başını kaldırıma çarpıp öldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'de makas atan kasksız motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada kafasını kaldırıma çarpan sürücü öldü.

Feci son! Makas atan motosikletli başını kaldırıma çarpıp öldü
Feci son! Makas atan motosikletli başını kaldırıma çarpıp öldü
+1
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, makas atan ve kask takmayan motosiklet sürücüsü Berkay Gökgürler (18) kaza yapıp, başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Feci son! Makas atan motosikletli başını kaldırıma çarpıp öldü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi, Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Gökgürler, 20 ALN 601 plakalı motosikletiyle karayolunda makas atarak ilerledi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gele sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kask takmadığı belirlenen Gökgürler’in başını kaldırıma çarparak hayatını kaybettiği tespit edildi. Gökgürler'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Feci son! Makas atan motosikletli başını kaldırıma çarpıp öldü

KAZA ANI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; Gökgürler yönetimindeki motosikletin, seyir halindeki araçların arasından makas atıktan sonra kaldırıma çarpıp, savrulması yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Feci son! Makas atan motosikletli başını kaldırıma çarpıp öldü

Kaynak: DHA

# Denizli, Motosiklet, kaza, Polis, sağlık, Bir, Yer, için, ilgili

21 May 2024 - 22:42 DHA Denizli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Abhazlar, sürgünün 160'ıncı yılında atalarını andı mask
Abhazlar, sürgünün 160'ıncı yılında atalarını andı
Van'da 10 ton inci kefali ele geçirildi mask
Van'da 10 ton inci kefali ele geçirildi
Alper Gezeravcı: Ay'a erişmeyi planlıyoruz mask
Alper Gezeravcı: Ay'a erişmeyi planlıyoruz
Ev sahibi ile tartışan kiracı öyle bir şey yaptı ki ev kullanılamaz hale geldi mask
Ev sahibi ile tartışan kiracı öyle bir şey yaptı ki ev kullanılamaz hale geldi
Belediye başkanına tehdit suçundan hapis cezası mask
Belediye başkanına tehdit suçundan hapis cezası
Maden sahasındaki heyelan nedeniyle taşan gölet, belde yolunu ulaşıma kapattı mask
Maden sahasındaki heyelan nedeniyle taşan gölet, belde yolunu ulaşıma kapattı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber