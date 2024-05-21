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Abhazlar, sürgünün 160'ıncı yılında atalarını andı

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KOCAELİ’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde Abhazlar, 160 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını a...

Abhazlar, sürgünün 160'ıncı yılında atalarını andı mask
Abhazlar, sürgünün 160'ıncı yılında atalarını andı
Abhazlar, sürgünün 160'ıncı yılında atalarını andı
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KOCAELİ’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde Abhazlar, 160 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı. Programda konuşan Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Levent Belin, "Bizim yaşadığımız acı gerçekten son derece büyük. Etkisi yeryüzü dönmeye devam ettikçe azalmayacak, eksilmeyecek. Tanrı, hiçbir halka bizim yaşadıklarımızı yaşatmasın" dedi.

160 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği, bir kısmının ise Karadeniz üzerinden Kandıra'nın Babalı köyü sahiline ulaştığı Abhazlar için anma töreni düzenlendi. İlçeye bağlı Babalı sahilinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Kafkas Sürgün Anıtı’na çelenk bıraktı. Katılımcılar daha sonra birlikte denize karanfil bıraktı. Düzenlenen programa dernek ve federasyon temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sürgünde ölen atalarının yaşadığı mağaraları ziyaret etmesinin ardından dualar etti. Meşalelerle sahil boyunca yürüyen Abhazlar, atalarını anmak için Nart ateşini yaktı.

'BİR DAHA HİÇBİR HALK SAVAŞLARA, ÖLÜME MARUZ KALMASIN'

Törende konuşan Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Levent Belin, "Bizim yaşadığımız acı gerçekten son derece büyük. Etkisi yeryüzü dönmeye devam ettikçe azalmayacak, eksilmeyecek. Tanrı, hiçbir halka bizim yaşadıklarımızı yaşatmasın. Bir daha hiçbir halk savaşlara, sürgünlere, açlığa, ölüme, salgına maruz kalmasın. Bu iyi dileklerle, bu tarihi hafıza mekanını çok anlamlı bir anıtla sonsuza taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve güzel sanatlar fakültesi öğretim görevlilerine ve özellikle Kocaeli derneğimizin başkanı Hasan Konca’ya şükranlarımı arz ediyorum" dedi.  

21 May 2024 - 22:38 DHA Kocaeli- Gündem

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