Kafede silahlı saldırı: 1 ölü

Yaya olarak kafeye geldiği iddia edilen bir kişi kafede oturan İsmail Eldemir'e silahla ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın üzerinde turuncu yelek olduğu yüzünün kapalı olduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca saldırganın olayın ardından kaçtığı anlar da yer alıyor. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA