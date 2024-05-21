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Alanya'yı da yakında ilgilendiriyor. Bakan Özhaseki: Gözyaşlarına bakmayacağız

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Kıyılardaki kaçak yapıların önlenmesi için ‘Denizler Halkın’ projesini başlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, turizm bölgelerindeki ‘kıyı işgaline’ yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Alo İhbar Hattı' kuracaklarını açıkladı.

Alanya'yı da yakında ilgilendiriyor. Bakan Özhaseki: Gözyaşlarına bakmayacağız mask
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kıyılardaki kaçak yapıları önlemek için kolları sıvadı ve 'Denizler Halkın' projesini başlattı.  ‘Alo İhbar Hattı’ kuracaklarını açıklayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kıyılardaki işgallere ve fahiş fiyatlı satışlara dur diyeceklerini açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

'MAFYAVARİ TULUMLARLA SAHİL ŞERİTLERİNİN İŞGAL EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

“Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin’den Hatay’a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız.  Şimdi bir de ALO ihbar hattı kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki, ‘bizim burada denize ulaşmamızı şunları engelliyor’. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. 

'KİMSENİN HUKUK DIŞI İŞ YAPMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Oteller belki en fazla olsa olsa kendi önüne şezlong atıyor. Ama oradan gelene geçene mani olmuyor. Denize girene bir şey demiyor. Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git, otur, bak, kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki! Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız.  O yüzden oraları temizleyeceğiz.

'YATLARIN HEPSİNİ KAYIT ALTINA ALACAĞIZ'

Bir de şimdi yatların hepsini denetim altına alacak olan Mapa Şamandıra Sistemini başlatacağız. Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar.  Biz de Mapa Şamandıra projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız.” 

Kaynak: HURRİYET

# türkiye, Bir, için, Kaç lira

21 May 2024 - 21:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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