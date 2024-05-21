Durağa şüpheli paket bırakıldı; cadde trafiğe kapatıldı

Durak önüne bırakılmış bir valiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırdı ve cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan valizden nargile malzemeleri çıktı.

Kaynak: DHA