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Durağa şüpheli paket bırakıldı; cadde trafiğe kapatıldı

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Çankırı'da otobüs durağında bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlattığı valizden nargile malzemeleri çıktı.

Durağa şüpheli paket bırakıldı; cadde trafiğe kapatıldı mask
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Durak önüne bırakılmış bir valiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırdı ve cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan valizden nargile malzemeleri çıktı.

Kaynak: DHA

# Bir, Gelen

21 May 2024 - 21:35 - Gündem

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