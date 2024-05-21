Dikkat! Antalya ve Alanya'da da çok tercih ediliyor. Az kalsın iki genç canlarından olacaktı

Keşan’dan Enez yönüne gitmekte olan S.G. yönetimindeki kamyonet, emniyet şeridinde ters yönde ilerleyen ve ana yola çıkan A.M.A.'nın kullandığı elektrik bisiklete çarptı. Kazada, A.M.A. ve arkasında oturan arkadaşı B.T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü S.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Elektrikli bisiklet özellikle havaların ısınmasıyla birlikte Antalya ve Alanya'da da çok tercih edilmeye başlandı. Sık sık kaza haberlerinin gündeme gelmesinin ardından uzmanlar dikkatli kullanmaları yönünde vatandaşları uyardı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.