- Asayiş

Dikkat! Antalya ve Alanya'da da çok tercih ediliyor. Az kalsın iki genç canlarından olacaktı

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Antalya ve Alanya'da da çok tercih edilen elektrikli bisiklet kazası meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinde, kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü A.M.A. (16) ve arkasındaki B.T. (15), yaralandı.

Dikkat! Antalya ve Alanya'da da çok tercih ediliyor. Az kalsın iki genç canlarından olacaktı mask
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Keşan’dan Enez yönüne gitmekte olan S.G. yönetimindeki  kamyonet, emniyet şeridinde ters yönde ilerleyen ve ana yola çıkan A.M.A.'nın kullandığı elektrik bisiklete çarptı. Kazada, A.M.A. ve arkasında oturan arkadaşı B.T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü S.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. 

Elektrikli bisiklet özellikle havaların ısınmasıyla birlikte Antalya ve Alanya'da da çok tercih edilmeye başlandı. Sık sık kaza haberlerinin gündeme gelmesinin ardından uzmanlar dikkatli kullanmaları yönünde vatandaşları uyardı. 

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 21:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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