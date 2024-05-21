21 May 2024 - 21:26- Magazin G:

Bahar'ın sezon finali tarihi belli olurken diziye yeni isim katıldı

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Fenomen dizi 'Bahar'ın sezon finali tarihi belli oldu. Sezon finalinden önce ise diziye sürpriz bir isim geliyor.

Bahar'ın sezon finali tarihi belli olurken diziye yeni isim katıldı mask
Bahar'ın sezon finali tarihi belli olurken diziye yeni isim katıldı
Bahar'ın sezon finali tarihi belli olurken diziye yeni isim katıldı
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MF Yapım'ın Show Tv için çektiği 'Bahar' dizisi Salı akşamlarına damga vurmaya devam ederken fenomen dizinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor.

Bahar'ın sezon finali tarihi belli olurken diziye yeni isim katıldı


Dizinin sezon finali de belli olan olurken dizi 16. bölümüyle sezon arası verecek. Dizinin son bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Sezon finalinden önce ise diziye, bir oyuncu daha katılıyor. Diziye, Burç Kümbetlioğlu konuk olacak.

BAHAR DİZİSİNİN SEZON FİNALİ TARİHİ NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kümbetlioğlu, 'Levent' karakteriyle Sahra Şaş’ın hayat verdiği Leyla karakterinin abisi olarak hikayede yer alacak.

Bahar'ın sezon finali tarihi belli olurken diziye yeni isim katıldı

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor. Geçtiğimiz hafta bir bölüm ara veren dizi, 11 Haziran’da 16'ncı bölümüyle sezon arası verecek.

Bahar'ın sezon finali tarihi belli olurken diziye yeni isim katıldı

Kaynak: MYNET

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21 May 2024 - 21:26 - Magazin

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