Bakan Yerlikaya açıkladı: Tutuklu üst düzey polislerle ilgili müfettiş raporu tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyeti'nde görevli iken tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun görüşmesine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu cumartesi günü tamamlandı, pazar günü de başsavcılığa teslim edilecek. Rapor kriminal, jandarma ile birlikte çalışıldı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık, bundan sonrası yargıda" dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.