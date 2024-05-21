Kurban Bayramı yaklaşırken kurban fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı öncesi çalışmaların hız kazandığı hayvan pazarlarında çadır kurulumları tamamlanırken, kurbanlıkların büyükşehirlere getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. İstanbul'daki kurban pazarlarında hummalı çalışmalar sürerken, satıcılar için kurban pazar yerlerini belirleyen belediyeler, çalışmalarını sürdürüyor.
Haziran başında kurbanlıkların İstanbul'a getirileceği aktarılırken Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü veteriner hekim Tibet Bayhan, bu yıl pazara 3 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaşın getirilmesini beklediklerini söyledi.
KURBANLIKLARIN FİYATLARI BELLİ OLDU
Hayvanın cinsi, yaşı, kilosu, cinsiyeti ve sağlık durumu gibi faktörler, kurban fiyatlarını etkiliyor. Büyükbaş hayvanlar için tahmini fiyatlar 90 bin TL-180 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlar için ise fiyatların 8 bin TL-18 bin TL seviyesinde olması bekleniyor.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.