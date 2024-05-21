- Asayiş

Genç kız kayalıklarda hayatına son vermek istedi

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Van'ın Gürpınar ilçesinde 16 yaşındaki genç kız kayalıklara çıkarak hayatına son vermek istedi. Ekipler genç kızı uzun uğraşlar sonucu ikna edebildi.

Genç kız kayalıklarda hayatına son vermek istedi mask
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Mahalle yakınındaki kayalık alana çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı görenler ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çabaları sonucu genç kız, yaklaşık 2 saatte ikna edilerek kayalıklardan indirildi. İkna edilen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. 

Kaynak: DHA

# Jandarma, sağlık

21 May 2024 - 20:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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