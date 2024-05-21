Genç kız kayalıklarda hayatına son vermek istedi

Mahalle yakınındaki kayalık alana çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı görenler ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çabaları sonucu genç kız, yaklaşık 2 saatte ikna edilerek kayalıklardan indirildi. İkna edilen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA