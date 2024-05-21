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Van'da 10 ton inci kefali ele geçirildi

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VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, ekiplerin düzenlediği operasyon ve yapılan yol kontrollerde Erciş ve Muradiye ilçelerinde 4 ton 100 kilosu ölü, top...

Van'da 10 ton inci kefali ele geçirildi mask
Van'da 10 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da 10 ton inci kefali ele geçirildi
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VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, ekiplerin düzenlediği operasyon ve yapılan yol kontrollerde Erciş ve Muradiye ilçelerinde 4 ton 100 kilosu ölü, toplam 10 ton 250 kilogram inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar suya geri bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel şölen sunarken, kaçak avcılığın önüne geçilmek için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Erciş ve Muradiye ilçesinde inci kefalini korumak için denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde suya atılan kaçak atılan 150 metre ağda 6 ton canlı, 250 metre misine ağı üzerinde 150 kilo canlı, 100 kilo ölü, durdurulan bir araçta ise 4 ton ölü balık ele geçirildi. Ele geçirilen 6 ton 150 kilo canlı balık tekrar suya bırakılırken, 4 ton 100 kilogram ölü balık ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araçta ele geçirilen inci kefali ile ilgili 1 kişiye 39 bin 810 TL idari para cezası uygulanırken, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

21 May 2024 - 20:08 DHA Van- Gündem

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