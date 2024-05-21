- Asayiş

3'üncü kattan düşen minik Elif hayatını kaybetti

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Nevşehir'de 3'üncü kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Gümüş 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

3'üncü kattan düşen minik Elif hayatını kaybetti mask
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İddiaya göre Elif Gümüş, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.  Ağır yaralanan Gümüş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuk, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Elif Gümüş'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderildi. 

Kaynak: DHA

# sağlık, çocuk

21 May 2024 - 19:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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