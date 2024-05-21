3'üncü kattan düşen minik Elif hayatını kaybetti

İddiaya göre Elif Gümüş, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gümüş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuk, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Elif Gümüş'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.