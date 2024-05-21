3'üncü kattan düşen minik Elif hayatını kaybetti

İddiaya göre Elif Gümüş, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gümüş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuk, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Elif Gümüş'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderildi.

Kaynak: DHA